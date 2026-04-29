Petrolün Ateşi Dindirilemiyor! Tarihi Kriz Kapıda

Küresel petrol piyasaları, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını uzatabileceğine ilişkin haberlerin ardından sert dalgalandı.

PETROL FİYATLARI 110 DOLARI AŞTI

Bu gelişmeyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı yükselişini sekizinci güne taşıyarak 110 doları aştı.

ABD tipi ham petrol (WTI) de artışa eşlik ederken, enerji piyasalarında arz sıkıntısı endişesi zirveye ulaştı. Son günlerde ABD’ye ait savaş uçaklarının Körfez bölgesine art arda sevk edilmesi de bu tırmanışta etkili oldu.

NORMALE DÖNÜŞ ZOR OLACAK

ABD ve İran'ın karşılıklı restlerinin ardından krizin odağındaki Hürmüz Boğazı’nda ise petrol trafiği durma noktasına geldi. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği bu kritik geçitte gemi trafiğinin durması, petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

ABD’nin uyguladığı abluka nedeniyle İran petrolü taşıyan tankerlerin geri dönmesi ve bölgede mayın riski gibi güvenlik tehditleri, sevkiyatın kısa sürede normale dönmesinin zor olacağı yönündeki kaygıları artırıyor.

TARİHİ ARZ KRİZİ UYARISI

Enerji uzmanları, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların modern dönemin en büyük arz şoklarından birine dönüşebileceğine dikkat çekiyor. Krizin etkileri şimdiden pompa fiyatlarına yansırken, ABD’de benzin fiyatları 4,18 dolara kadar yükseldi.

Petrol fiyatlarının uzun süredir 100 doların üzerinde seyretmesi ise küresel enflasyon baskısını daha da artırıyor.

Diplomatik cephede ise belirsizlik sürüyor. İran’ın boğazın açılması için ABD’ye dolaylı mesajlar ilettiği öne sürülse de, taraflar arasında henüz somut bir ilerleme sağlanabilmiş değil.

Uzmanlar, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin devam etmesi halinde petrol fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceği ve küresel enerji krizinin derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi