Dünya Bankası'ndan Enerji Alarmı! 4 Yılın En Sert Artışı Bekleniyor

Dünya Bankası, Orta Doğu’daki savaşın küresel emtia piyasalarında ciddi bir şok yarattığını ve enerji fiyatlarında belirgin artış beklendiğini açıkladı. Banka, enerji fiyatlarının bu yıl yüzde 24 yükselerek 2022’deki Rusya-Ukrayna savaşından bu yana en yüksek seviyelere çıkabileceğini öngörüyor.

Kurumun yayımladığı Emtia Piyasaları Görünüm Raporu’na göre, küresel emtia fiyatlarının genel olarak 2026 yılı içinde yüzde 16 artması bekleniyor. Bu artışın enerji ve gübre fiyatlarındaki yükseliş ile bazı kritik metallerdeki rekor seviyelerden kaynaklandığı belirtildi.

HÜRMÜZ KRİZİNİN ETKİSİ

Raporda, Orta Doğu’daki çatışmanın özellikle petrol arzı üzerinde ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Enerji altyapısına yönelik saldırılar ve küresel petrol taşımacılığının önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki olası aksaklıkların, günlük petrol arzında milyonlarca varillik düşüşe yol açabileceği ifade edildi.

Dünya Bankası, Brent petrol fiyatlarının 2025’te ortalama 69 dolar seviyesinden 2026’da 86 dolara yükselebileceğini tahmin etti. Daha şiddetli bir senaryoda ise fiyatların 115 dolara kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı.

GÜBRE FİYATLARI DA ARTACAK

Gübre fiyatlarının da özellikle üre fiyatlarındaki sert artış nedeniyle yüzde 31 yükselmesinin beklendiği kaydedildi. Bu durumun tarımsal üretim maliyetlerini artırarak çiftçi gelirlerini baskılayacağı ve gıda arzını etkileyebileceği belirtildi. Raporda ayrıca alüminyum, bakır ve kalay gibi metallerde güçlü talep nedeniyle fiyatların tarihi zirvelere yakın seyrettiği, jeopolitik risklerin ise değerli metallerde dalgalanmayı artırdığı ifade edildi.

KÜRESEL BÜYÜMEYİ DE VURACAK

Dünya Bankası, bu gelişmelerin küresel enflasyonu yukarı çekerken ekonomik büyümeyi yavaşlatacağına dikkat çekti. Gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun 2026’da ortalama yüzde 5,1’e çıkabileceği ve büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği bildirildi.