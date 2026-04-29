Gazeteci Rahmi Yıldırım Hayatını Kaybetti

Eski Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Rahmi Yıldırım, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gazeteci Rahmi Yıldırım Hayatını Kaybetti
Eski Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Gazeteci Rahmi Yıldırım, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın 30 Nisan Perşembe günü ikindi namazına müteakip Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

ÇGD'nin sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Derneğimiz eski Genel Başkanlarından Gazeteci Rahmi Yıldırım'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Meslektaşlarımıza, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz."

RAHMİ YILDIRIM KİMDİR?

Yıldırım, 12 Eylül 1980 Darbesi'nde politik kimliği ve darbeye karşı çıkması sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen subaylardandı. Bu nedenle yargılanan ve cezaevinde yatan Yıldırım, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği'in (ADAM-Der) kurucu başkanıydı. Kuruluşundan bu yana Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda (UMAG) gazetecilik dersleri veren Yıldırım, ordudan ihraç edilip yargılandıktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gazetecilik okudu.

