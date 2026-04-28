Bakan Çiftçi’den 'Madenci' Mesajı: 'Birlik Ruhu Kazandı'

Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemleri bakanlıkların garantörlüğünde varılan uzlaşmayla sona erdirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, eyleminin sağduyu ve nezaket içinde sona ermesinin, herkes adına anlamlı bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Eylemcilerin kadın polislere çiçek verdiği fotoğrafı da paylaşan Çiftçi, şunları kaydetti: "Emekçilerimizin eylemi polislere çiçek vererek sonlandırması, milletimizin özünde taşıdığı saygı, vakar ve birlik ruhunun en güzel tezahürlerinden biri olmuştur. 'İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz.' anlayışıyla, emeğin hakkını korumak, sosyal adaleti güçlendirmek ve her vatandaşımızın onurlu bir yaşam sürmesini teminat altına almak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Sağduyunun hakim olduğu bu sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum."

