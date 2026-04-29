İsrail Ateşkesi Takmıyor! Lübnan Saldırılarında 11 Can Kaybı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere gün içinde ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı ve Lübnan resmi ajansı NNA'nın verilerine göre, gün içinde güneyde düzenlenen İsrail saldırılarında Tebnin beldesinde 2, Şakra beldesinde 1, Coya beldesinde 1, Mecdel Zun beldesinde 5 ve Cebşit beldesinde 2 kişi yaşamını yitirdi.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

