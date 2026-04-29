TÜİK Duyurdu: Mart Ayı İşsizlik Rakamları Belli Oldu! Geniş Tanımlı İşsizlikte Büyük Artış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TÜİK verilerine göre, mart ayında işsizlik oranı yüzde 8,1’e düşerken, istihdam 226 bin kişi arttı.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 31,5 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı işgücü istatistiklerine göre, işsizlikte düşüş eğilimi sürerken istihdamda artış kaydedildi. Bununla birlikte geniş tanımlı işsizliği ifade eden atıl işgücü oranındaki yükseliş, işgücü piyasasındaki kırılgan görünümün devam ettiğine işaret etti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 31,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 8,1'E GERİLEDİ

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, işsiz sayısı martta bir önceki aya kıyasla 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bine geriledi. İşsizlik oranı ise 0,3 puan düşüşle yüzde 8,1 seviyesine indi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,8 olarak ölçülürken, kadınlarda bu oran yüzde 10,7 oldu.

EKONOMİ GÜVEN ENDEKSİNDE GERİLEME

TÜİK, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini de açıkladı. Buna göre, martta 100,7 olan endeks, nisanda yüzde 1,5 gerileyerek 96,4 değerine indi. Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak 85,5'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,4 azalışla 98,6 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 3,1 gerilemeyle 109,7 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 1,8 düşüşle 111,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 artarak 83,6 değerini aldı.

Kaynak: AA