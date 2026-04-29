Dövizde Sabah Hareketliliği: Euroda Dikkat Çeken Yükseliş

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları yeni güne hareketli bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların yakından takip ettiği piyasada hem dolar hem de euro cephesinde yukarı yönlü ibreler dikkat çekiyor.

DOLAR 45 LİRANIN ÜZERİNDE TUTUNDU

Serbest piyasada güne başlarken dolar 45,0680 liradan alınıp, 45,0700 liradan satışa sunuldu. Dolar kuru dün günü 45,0540 lira seviyesinden tamamlamıştı.

EURO’DAN DİKKAT ÇEKEN ATAK

Euro ise sabah saatlerinde daha belirgin bir yükseliş grafiği çizdi. Serbest piyasada güne 52,9000 liradan alınan euronun satış fiyatı 52,9020 lira olarak belirlendi. Euro dün günü 52,7300 liradan kapatmıştı.

Kaynak: AA