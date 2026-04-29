Türkiye Enerjide Yeni Faza Geçti: 'Libya'da Enteresan Şeyler Duyacaksınız'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’ın ev sahipliğinde medya yöneticileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin hem iç hem de dış politikada enerjiyi merkeze alan tarihi bir dönüşümün eşiğinde olduğunu belirten Bayraktar, birbirinden kritik başlıklarda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

'ENTERESAN ŞEYLER DUYACAKSINIZ'

Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) artık kabuğunu kırarak yurt dışında çok daha etkin bir faza geçtiğini duyurdu. Somali'den Venezuela'ya kadar geniş bir coğrafyada hamlelerin sürdüğünü belirten Bayraktar, Libya konusunda ise heyecan yaratan şu sözleri kullandı:

"Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız. Türkiye Petrolleri olarak günlük 1 milyon varil hedefimiz var."

HÜRMÜZ KRİZİ VE BAE’NİN KARARI

Küresel piyasalardaki büyük kırılmaya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC+ grubundan ayrılma hamlesine değinen Bakan Bayraktar, arz güvenliğindeki sıkıntılara dikkat çekti.

Özellikle sürekli açılıp kapanan Hürmüz Boğazı'ndaki krizin Türkiye'ye faturasını şu sözlerle ortaya koydu:

Petrol 100 dolar ortalamasında seyrederse yıl sonuna kadar 13.6 milyar dolar ek maliyet.

Petrol 125 dolara çıkarsa hazineye faturası 24 milyar dolar ek yük.

Hürmüz krizi nedeniyle Hazine'nin eşel mobil sistemi yüzünden 600 milyar liralık vergi kaybı riski bulunuyor.

KARADENİZ GAZI ÖNCELİK, KKTC'YE BORU HATTI

Denizlerdeki sondaj çalışmalarına da değinen Bakan Bayraktar, önceliklerinin keşif yapılan Karadeniz’de üretimi artırmak olduğunu söyledi. Akdeniz’den asla vazgeçmediklerini vurgulayan Bakan, KKTC’ye yönelik heyecan verici yeni bir adımın yolda olduğunu belirtti:

"Yeni projede KKTC’ye bir doğal gaz boru hattı çalışması içindeyiz. BOTAŞ mühendislik çalışması yapıyor."

BP VE EXXON İLE DEV ORTAKLIKLAR

Bayraktar, Suriye’de petrol ve maden alanında ortak çalışmalar yürütüldüğünü, açık deniz (offshore) faaliyetleri için ise dev şirketlerle masada olduklarını belirtti.

Exxon, Chevron, BP, Shell ve Total ile iş birliği anlaşmaları imzalandığını söyleyerek, "BP ile yine bayağı şaşıracağınız bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz. İmza atılma aşamasına geldik" ifadelerini kullandı.

'EN UCUZ ENERJİ KAYNAĞI...'

Ekonominin üzerinde büyük bir enerji ithalatı yükü olduğunu hatırlatan Bakan Bayraktar, çözümün "enerji verimliliği" olduğunu belirtti. Sıfır Atık Vakfı ile yapılan iş birliğine dikkat çekerek 86 milyonun bu konuda seferber edilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda söz alan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da Emine Erdoğan’ın himayelerinde 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu'na atıfta bulunarak, "İstanbul’u dünyadaki sıfır atık ve enerji verimliliği konularının merkezi haline getirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Habertürk