Bakan Gürlek'ten İzmir'deki Kazaya İlişkin Açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir’in Bornova ilçesinde tırın 9 araca çarptığı ve 1 polisin şehit olduğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, şehit polis memuru Serkan Hızlı ile yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek ailelerine başsağlığı mesajı iletti. Yaralanan polis ve vatandaşlar için de acil şifa temennisinde bulundu. Bakan Gürlek ayrıca kazaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

