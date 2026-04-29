Sanayide Dev Zincir Koptu: 84 Yıllık Şirket Konkordato İstedi

Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olan ve ülkenin sanayileşme tarihinde simge isimler arasında yer alan Eğinlioğlu Zincir Sanayi, borçlarını ödemekte zorlanınca hukuki koruma talep etti.

GEMİ KALDIRAN ZİNCİRLER ÜRETİYORDU

Türkiye'nin ilk zincir üretim tesisi olarak 84 yıldır kesintisiz üretim yapan dev şirket, özellikle ağır sanayi ve denizcilik sektörüne yönelik üretimleriyle biliniyordu.

Gemi kaldırabilecek tonajdaki mukavemetli zincirlerin imalatını yapan fabrika bünyesinde 50'den fazla ileri teknoloji zincir üretim hattı bulunuyor. Şirket, hem yurt içi pazarda hem de ihracatta sektörünün öncüleri arasında yer alıyordu.

KARAR BURSA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDE

Yaşanan nakit akışı problemleri ve finansal darboğaz nedeniyle borçlarını vadesinde ödeyemeyen şirket yönetimi, çözümü borç yapılandırmasında buldu. Bursa Asliye Ticaret Mahkemesi'ne resmi konkordato başvurusunda bulunan şirketle ilgili süreç başladı.

Mahkemenin atayacağı komiser heyeti ve incelemeler doğrultusunda şirketin faaliyetlerine devam edip edemeyeceği netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi