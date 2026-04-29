BTK Düğmeye Bastı: 2 Gün Sonra Telefonlar İletişime Kapatılıyor

Yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan ya da yolcu beraberinde getirilip IMEI kaydı yapılmayan telefonlar için verilen yasal sürenin sonuna gelindi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kaçak cihazlara tanınan 120 günlük ücretsiz kullanım hakkı 2 gün sonra resmen doluyor.

HANGİ TARİH BAZ ALINACAK?

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra cihaza takılan SIM kart vasıtasıyla ağdan ilk sinyali alan kayıtsız telefonların kullanım süresi işlemeye başlıyor. 1 Ocak'tan itibaren bu haklarını kullanan vatandaşlar için süre sınırı geldi çattı. Cihaz sahiplerinin özellikle BTK'dan cep telefonlarına gelen uyarı SMS'lerindeki tarihleri baz alması gerekiyor.

E-SIM VE ÇİFT HATLI CİHAZLAR NASIL ETKİLENİYOR?

Telefon sahiplerinin bir takvim yılında cihazlarını daha uzun süre açık tutabilmek için başvurduğu yöntemler de bu süreçte sıkı takibe alındı.

Fiziki SIM: Telefonun ilk yuvasına takılan hat ile cihaz 120 gün açık kalabiliyor.

e-SIM Çözümü: Yeni nesil telefonlarda yer alan e-SIM teknolojisi kullanıldığında cihaza ekstra 120 gün daha kazandırılarak toplam süre 240 güne (8 aya) çıkarılabiliyordu.

KAYIT OLMAYAN TELEFONLAR NE OLACAK?

Süresi dolduğu halde e-Devlet kapısı üzerinden pasaport kaydı yaptırılmayan telefonlar, Türkiye sınırları içerisindeki mobil şebeke operatörlerinden sinyal alamayacak. Bu durumdaki cihazlar yalnızca Wi-Fi üzerinden internete bağlanabilecek ancak arama yapma ve SMS alma-gönderme özellikleri devre dışı kalacak.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Telefonunu tamamen kapatılmaktan kurtarmak isteyenlerin ise ciddi bir maliyeti gözden çıkarması gerekiyor. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de yasal olarak kullanılabilmesi için yatırılması gereken 2026 yılı IMEI kayıt ücreti tam 54 bin 258 lira olarak uygulanıyor.

Kaynak: NTV