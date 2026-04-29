İzmir'de Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Manisa istikametinden Bornova yönüne seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tır, İstanbul Caddesi üzerinde freninin patlaması nedeniyle karşı şeride geçti. Tır, yolda aralarında kamyon, polis arabası ve 7 araca daha çarparak yol kenarındaki dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, YARALI

İl Sağlık Müdürlüğü, meydana gelen zincirleme kazada 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yolun bir kısmı yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA