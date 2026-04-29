İzmir'de Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

İzmir'in Bornova ilçesinde freni patlayan tır karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu araçlara çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Manisa istikametinden Bornova yönüne seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tır, İstanbul Caddesi üzerinde freninin patlaması nedeniyle karşı şeride geçti. Tır, yolda aralarında kamyon, polis arabası ve 7 araca daha çarparak yol kenarındaki dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, YARALI

İl Sağlık Müdürlüğü, meydana gelen zincirleme kazada 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yolun bir kısmı yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

