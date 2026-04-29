7 Yıllık Kabus Sona Erdi: Nazar, Annesine Kavuştu

Bursa’da babası tarafından kaçırılıp 7 yıl boyunca tutulduğu harabe evde bulunan Nazar S., mahkeme kararıyla annesi Rebecca S.’ye teslim edildi. DNA testiyle anneliği kesinleşen Rebecca S., oğlunu yıllar sonra teslim alarak Almanya’ya götürmeye hazırlanıyor.

Bursa’da babası tarafından kaçırıldıktan sonra 7 yıl boyunca harabe bir evde tutulduğu ortaya çıkan Nazar S., mahkeme kararıyla annesi Rebecca S.’ye teslim edildi. Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi’nin velayet kararının Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne tebliğ edilmesinin ardından, Almanya’dan gelen anne Rebecca S., oğlunu Çocuk Evleri’nden teslim aldı. Anne ve oğlunun Almanya’ya dönerek yeni bir hayat kurması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2018'de doğan Nazar’ın babası Umut K. tarafından 1 yaşındayken annesinden kaçırılmasıyla başladı. Uzun süre kayıp olan çocuk, yürütülen soruşturma kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından 7 yıl sonra bir harabe evde bulunarak kurtarıldı.

Nazar’ın annesi olduğu, yapılan DNA testiyle yüzde 99,99 oranında kesinleşti. Mahkeme, çocuğun yüksek yararını gözeterek velayetin anneye verilmesine ve Almanya’ya iadesine karar verdi.

Kurtarıldıktan sonra devlet korumasına alınan Nazar’ın, annesiyle yeniden bağ kurduğu ve Almanya’daki yeni hayatı için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

