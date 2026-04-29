Hem Kadını Darbetti Hem Müdahale Edenlere Saldırdı! O Şehir Eşkıyası Yakalandı

İstanbul Maltepe’de bir kadını sokak ortasında darbeden ve müdahale etmek isteyen vatandaşlara saldıran şüpheli yakalandı. Sosyal medyada büyük infial yaratan olayın ardından gözaltına alınan şahıs hakkında adli süreç başlatıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Çınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, E.A. (33) isimli şahsın bir kadına sokak ortasında şiddet uyguladığı ve olayı ayırmaya çalışan vatandaşları tehdit ederek saldırı girişiminde bulunduğu anlar sosyal medyada infiale neden oldu.

EMNİYET GÖRÜNTÜLERİN İZİNİ SÜRDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan’da gerçekleşen olayın görüntülerinin dijital platformlarda paylaşılması üzerine harekete geçti. Yapılan teknik incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Görüntülerde yanındaki kadını darbeden ve çevredeki vatandaşlara sert tepki gösteren şahsın E.A. olduğu belirlendi.

KARTAL’DA YAKALANDI

Firari şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatan ekipler, E.A.’yı Kartal Yukarı Mahallesi’nde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayın detaylarında ise çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Şiddete maruz kalan kadının, şüpheli E.A.’nın kız arkadaşı olduğu ve emniyetteki ifadesinde şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kadının şikayetçi olmamasına rağmen, emniyetin olayla ilgili "kamu düzenini bozma" ve "yaralama" üzerinden yürüttüğü süreç devam ediyor.

Kaynak: AA

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut Hakkında Tutuklama talebi HKP Genel Başkanı Hakkında Tutuklama talebi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Bahçeli 'Ahmetler Makama' Demişti: Ahmet Türk ve Ahmet Özer Hakkında Flaş İddia Ahmet Türk ve Ahmet Özer Hakkında Flaş İddia
ÇOK OKUNANLAR
Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu
ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı
BTK Düğmeye Bastı: 2 Gün Sonra Telefonlar İletişime Kapatılıyor BTK Düğmeye Bastı: 2 Gün Sonra Telefonlar İletişime Kapatılıyor
Emlak Satışlarında Yeni Dönem: Tapuda Elden Ödeme Sona Eriyor! Tarih Belli Oldu Emlak Satışlarında Yeni Dönem: Tapuda Elden Ödeme Sona Eriyor! Tarih Belli Oldu
Sanayide Dev Zincir Koptu: 84 Yıllık Şirket Konkordato İstedi Sanayide Dev Zincir Koptu: 84 Yıllık Şirket Konkordato İstedi