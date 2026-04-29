Hem Kadını Darbetti Hem Müdahale Edenlere Saldırdı! O Şehir Eşkıyası Yakalandı

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Çınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, E.A. (33) isimli şahsın bir kadına sokak ortasında şiddet uyguladığı ve olayı ayırmaya çalışan vatandaşları tehdit ederek saldırı girişiminde bulunduğu anlar sosyal medyada infiale neden oldu.

EMNİYET GÖRÜNTÜLERİN İZİNİ SÜRDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan’da gerçekleşen olayın görüntülerinin dijital platformlarda paylaşılması üzerine harekete geçti. Yapılan teknik incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Görüntülerde yanındaki kadını darbeden ve çevredeki vatandaşlara sert tepki gösteren şahsın E.A. olduğu belirlendi.

KARTAL’DA YAKALANDI

Firari şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatan ekipler, E.A.’yı Kartal Yukarı Mahallesi’nde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayın detaylarında ise çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Şiddete maruz kalan kadının, şüpheli E.A.’nın kız arkadaşı olduğu ve emniyetteki ifadesinde şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kadının şikayetçi olmamasına rağmen, emniyetin olayla ilgili "kamu düzenini bozma" ve "yaralama" üzerinden yürüttüğü süreç devam ediyor.

Kaynak: AA