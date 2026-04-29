Bahçeli 'Ahmetler Makama' Demişti: Ahmet Türk ve Ahmet Özer Hakkında Flaş İddia

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye’de 18 ay geride bıraktık. Biz bu yola bölgemizdeki oyunları bozmak için çıktık. Silahların tahakkümüne son vereceğiz" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 yayınında önemli bilgiler verdi. Burhan, önümüzdeki günlerde bazı belediye başkanlarının da göreve iadesinin gündemde olduğunu söyledi.

TARİH VERDİ

Sinan Burhan’ın değerlendirmeleri şu şekilde oldu: "Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasının içerisindeki en önemli kısım Terörsüz Türkiye noktasındaki kısımdı. Uzun zamandır acaba süreç savsaklandı mı? Terör örgütü silah bırakmıyor gibi birtakım tartışmalar vardı. DEM Partililerin çeşitli açıklamaları vardı sanki süreç duracak gibi. Muhalefet partilerinin buna benzer açıklamaları olmuştu.

ATILACAK ADIMLARI SIRALADI

Ben Mayıs ayına girmeden önce bir yasal süreç başlayacağını ve bu sürecin yasalaşacağını söyleyebilirim. TBMM’nin çalışmaları neticesinde önemli adımlar atılacaktır. Peki ne olur bu çalışmalar?

1- Terör örgütü meselesi var, üyeliğin düşmesi yönünde bir yasal düzenleme olabilir.

2- Terör örgütünde silahlı eylemlere karışmış olanlar hakkında bir düzenleme olabilir. Bir ceza ertelemesinden bahsediliyor.

3- Hasta ve yaşlı mahkumlarla ilgili bir düzenleme bekleniyor.

Hatta önümüzdeki günlerde bazı belediye başkanlarının göreve döneceğini bekleyebiliriz. Örneğin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı’ Ahmet Türk’ün önümüzdeki günlerde göreve iade edilebileceğini de buradan ilk defa söylemiş olalım."

Kaynak: Haber Merkezi