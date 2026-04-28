7 Yıllık Esaret Bitti: Küçük Nazar Artık Özgür, İstikamet Almanya

Türkiye’nin günlerce konuştuğu 'harabe evdeki çocuk' davasında nihai karar verildi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde babası tarafından kaçırılan ve tam 7 yıl boyunca bir harabede dış dünyadan izole şekilde tutulan 8 yaşındaki Nazar S., artık öz annesinin kollarında...

300 SAATLİK TAKİP 7 YILLIK KARANLIĞI AYDINLATTI

Her şey, 2019 yılında babası Umut K.'nin 1 yaşındaki Nazar'ı annesi Rebecca S.'den kaçırıp Bursa'ya getirmesiyle başladı.

Yıllarca izine rastlanamayan Nazar için Bursa Emniyeti bünyesinde kurulan 6 kişilik özel ekip, 30 günlük fiziki takip ve 300 saatlik kamera incelemesi sonucu küçük çocuğu 10 Mart'ta bir harabede buldu. Babaanne Hanife S. ve suç ortağı tutuklanırken, Nazar koruma altına alındı.

'REBECCA KÖTÜ DEĞİLMİŞ...'

Yıllarca akrabaları tarafından "Annen seni terk etti, o çok kötü biri" yalanlarıyla büyütülen Nazar, ilk kez bir araya geldiği annesine önce temkinli yaklaştı. Ancak pedagog eşliğindeki görüşmelerde annesinin kendisini yıllardır aradığını öğrenince, "Rebecca kötü değilmiş, o iyiymiş" diyerek 7 yıl sonra ilk kez "anne" diye seslendi.

KIZ KARDEŞİYLE TANIŞTI, ALMANYA YOLCUSU

Yapılan DNA testi sonucu Rebecca S. ile Nazar arasındaki uyum yüzde 99,99 olarak açıklandı. Bugün görülen duruşmada mahkeme, Nazar'ın velayetini annesine verdi ve yurt dışı çıkış yasağını kaldırdı. Almanya’dan gelen 5 yaşındaki kız kardeşiyle de ilk kez tanışan Nazar’ın, velayet kararını sevinçle karşıladığı ve "Almanya’da nasıl anlaşacağız?" heyecanı yaşadığı öğrenildi.

Gerekli tebligatların tamamlanmasının ardından Nazar, 7 yıllık esaretin ardından annesi ve kardeşiyle birlikte Almanya’ya uçacak.

Kaynak: DHA