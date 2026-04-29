Adana'yı Sel Vurdu! Aracıyla Akıntıya Kapılan Kişi Aranıyor

Adana'da etkili olan sağanak yağış, Kozan ilçesinde sele neden oldu. 22 yaşındaki Gamber Ünüvar, aracıyla sel sularına kapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün sarı uyarıda bulunduğu Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde ani bastıran sağanak nedeniyle sel meydana geldi.Eskikabasakal Mahallesi Göz mevkisinde selden dolayı araçlar yollarda mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, bazı sürücüler ise uzun süre yardım bekledi.

1 KİŞİ KAYBOLDU

Eskikabasakal Mahallesi Döşeme mevkisinde ise aracıyla sel sularına kapılan Gamber Ünüvar, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve arama kurturma ekipleri sevk edildi. Ünüvar'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de zarar gördü. Öte yandan sağanak bölgedeki etkisini yitirirken, yetkililer, vatandaşları olası yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlık, Bu İllerde Yaşayanları Uyardı: Sel ve Fırtına AlarmıBakanlık, Bu İllerde Yaşayanları Uyardı: Sel ve Fırtına AlarmıGüncel

Kaynak: DHA

Bakan Çifçi'den Maden İşçileri Açıklaması: 'Yükselttikleri Sese Kayıtsız Kalamazdık' Bakan Çifçi'den Maden İşçileri Açıklaması
Kayıp Kadın Ahırda Ölü Bulundu, Damadı Gözaltında Kayıp Kadın Ahırda Ölü Bulundu, Damadı Gözaltında
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu
ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı
BTK Düğmeye Bastı: 2 Gün Sonra Telefonlar İletişime Kapatılıyor BTK Düğmeye Bastı: 2 Gün Sonra Telefonlar İletişime Kapatılıyor
Sanayide Dev Zincir Koptu: 84 Yıllık Şirket Konkordato İstedi Sanayide Dev Zincir Koptu: 84 Yıllık Şirket Konkordato İstedi
İzmir'de Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var İzmir'de Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var