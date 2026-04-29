Kayıp Kadın Ahırda Ölü Bulundu, Damadı Gözaltında
Ardahan'da kayıp olarak aranan kadın evinin ahırında ölü halde bulundu. Başına darbe aldığı belirlenen kadının damadı gözaltına alındı.
Kent merkezine bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan M.Ö'den (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları arama çalışmasında M.Ö'nün cansız bedenine evinin ahırında ulaştı.
DARP EDİLMİŞ
Başından darbe aldığı belirlenen M.Ö'nün öldürüldüğü şüphesi üzerine ise Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Ekipler, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla köyden kaçan G.S'yi (43) Erzurum'da yakaladı. Şüpheli G.S'nin M.Ö'nün damadı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
