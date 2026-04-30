Resmi Gazete’de Kritik Atamalar: Emniyet’te Zirve Değişti, Valiliklerde Kapsamlı Yenilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı. Kararlarla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü ve valiliklerde önemli görev değişiklikleri yapıldı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Mevcut Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ise İçişleri Bakanlığı emrine verildi.

Valiliklerde de dikkat çeken değişimler yaşandı. Aydın Valisi Yakup Canbolat Ankara Valiliği’ne atanırken, Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valisi oldu. Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman Valiliği görevine getirildi. Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök de Nevşehir Valisi olarak atandı.

Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Emniyet teşkilatında da birçok il müdürlüğünde değişiklik yapıldı. Ankara, Konya, Mersin, Manisa, Elazığ, Yozgat ve Siirt il emniyet müdürlüklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.