Adana'yı Sel Vurdu! Akıntıya Kapılan Gencin Cesedine Ulaşıldı

Adana'da etkili olan sağanak yağış, Kozan ilçesinde sele neden oldu. Aracıyla sel sularına kapılan 22 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün sarı uyarıda bulunduğu Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde ani bastıran sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Eskikabasakal Mahallesi Göz mevkisinde selden dolayı araçlar yollarda mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, bazı sürücüler ise uzun süre yardım bekledi.

KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU

Eskikabasakal Mahallesi Döşeme mevkisinde ise aracıyla sel sularına kapılan Gamber Ünüvar, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve arama kurturma ekipleri sevk edildi. Ünüvar'ın cesedi, kayıp olduğu belirtilen bölgeden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki portakal bahçesinde bulundu. Cenaze savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bakanlık, Bu İllerde Yaşayanları Uyardı: Sel ve Fırtına AlarmıBakanlık, Bu İllerde Yaşayanları Uyardı: Sel ve Fırtına AlarmıGüncel

Kaynak: AA

Bakan Çifçi'den Maden İşçileri Açıklaması: 'Yükselttikleri Sese Kayıtsız Kalamazdık' Bakan Çifçi'den Maden İşçileri Açıklaması
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kayıp Kadın Ahırda Ölü Bulundu, Damadı Gözaltında Kayıp Kadın Ahırda Ölü Bulundu, Damadı Gözaltında
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete’de Kritik Atamalar: Emniyet’te Zirve Değişti, Valiliklerde Kapsamlı Yenilik Emniyet’te Zirve Değişti, Valiliklerde Kapsamlı Yenilik
Aziz Yıldırım Sessizliğini Bozdu: Başkanlığa Aday Olacak mı? Aziz Yıldırım Sessizliğini Bozdu: Başkanlığa Aday Olacak mı?
Müstehcen Görüntüler Tepki Çekmişti: Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma
İsrail'den Küresel Sumud Filosu’na Müdahale İsrail'den Küresel Sumud Filosu’na Müdahale
Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu