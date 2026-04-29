Adana'yı Sel Vurdu! Akıntıya Kapılan Gencin Cesedine Ulaşıldı

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün sarı uyarıda bulunduğu Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde ani bastıran sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Eskikabasakal Mahallesi Göz mevkisinde selden dolayı araçlar yollarda mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, bazı sürücüler ise uzun süre yardım bekledi.

KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU

Eskikabasakal Mahallesi Döşeme mevkisinde ise aracıyla sel sularına kapılan Gamber Ünüvar, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve arama kurturma ekipleri sevk edildi. Ünüvar'ın cesedi, kayıp olduğu belirtilen bölgeden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki portakal bahçesinde bulundu. Cenaze savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA