Çiftçilerin Domuz Nöbeti

Çiftçiler, nar bahçelerini korumak için adeta savaş veriyor. Gece karanlığında, ellerinde sopalarla domuzlara karşı mücadele eden çiftçiler, zorlu bir sınavdan geçiyor.

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Karanebili Mahallesi'nde coğrafi işaretli Kuytucak narı üreticilerinin başı bugünlerde domuzlarla dertli. Bahçeye giren domuzlar meyvelere zarar verdiği için çiftçiler bahçede nöbet tutmaya başladı. Üreticiler ellerinde ışıldak ve sopalarla domuzlara karşı önlem aldı.

Domuzların sayılarının her geçen gün arttığını söyleyen 75 yaşındaki Ahmet Ağluç, zor günler yaşadıklarını söyledi. Domuz avının yasak olmasından dolayı daha da zorlandıklarını belirten Ağluç, “Geçim kaynağımız hayvancılık yanında nar yetiştiriciliği. Domuz denilen pis hayvan yüzünden narı korumaya aldık yoksa mahsul kaldıramıyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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