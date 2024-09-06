Adana'da İlginç Saklama Yöntemi: Bulgur Tenceresinde Tabanca

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bulgur dolu tencereye gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 8 mermi bulundu. Gözaltına alınan evin sahibi Samet B, işlemleri için Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: AA