Adana'da İlginç Saklama Yöntemi: Bulgur Tenceresinde Tabanca

Adanalı bir şahıs, evinde yaptığı aramada bulgur dolu tencerenin içerisinde sakladığı ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, bulgur dolu tencereye gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 8 mermi bulundu. Gözaltına alınan evin sahibi Samet B, işlemleri için Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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