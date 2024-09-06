Şöföre Sinirlenen Adam, İETT Otobüsünün Sileceklerini Kırdı
Kadıköy'de yaşanan ilginç bir olayda, bir yaya ile İETT otobüs şoförü arasında çıkan tartışma, otobüsün sileceklerinin kırılmasıyla sonuçlandı. Olay anları çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
İddiaya göre 19M Acarlar sitesi-Kadıköy güzergahında sefer yapan İETT otobüsü şoförüyle bir yaya tartışmaya başladı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Şoföre bağıran adam otobüsün sileceklerini kırdı. Ardından da otobüse binerek şoförle tartışmaya devam etti. Otobüsün sileceklerinin kırıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, çevredekiler 'Devlet malına zarar veriyor, eşkiya bunlar' diyerek duruma tepki gösterdi.
Kaynak: DHA
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