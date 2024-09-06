Uzaman Çavuş İzine Geldi Motor Kazası Canından Etti

Adana'nın Kozan ilçesinde görev yapan bir uzman çavuş, yıllık izni için memleketine dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Henüz genç yaşta olan uzman çavuşun ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

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Kaza, Kozan ilçesi Çevre yolu üniversite kavşağında meydana geldi. İzne gelen 25 yaşındaki uzman çavuş Hamza Yılmaz'ın kullandığı 01 ASD 287 plakalı motosiklet, İ.U. idaresindeki 01 RM 929 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yılmaz, önce Kozan Devlet Hastanesi’ne ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yılmaz, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınırken, motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın uzman çavuş olarak Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve yıllık izin için memleketine geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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