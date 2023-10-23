Dağcılar cumhuriyetin 100. yılını Aladağlar zirvesinde kutladı

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100 dağcının katılımı ile Niğde sınırları içinde bulunan Aladağlar Emler zirvesine tırmanış yapıldı.

Sokullupınar Kamp Alanı'nda kamp kuran dağcılar, sabah saat 04.00'te ellerinde Türk bayrakları ile 3 bin 723 rakımlı Emler zirvesine tırmanışa başladı.

Öğle saatlerinde zirveye ulaşan dağcılar, cumhuriyetin 100. yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde zirvede dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

Dağcıların zirve tırmanışına Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de eşlik etti.

Vali Cahit Çelik yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında 100 dağcı ile Aladağlar’ın en güzel zirvelerinden Emler zirvesine program planladık. Bu program kapsamında ülkemizin farklı bölgelerinden gelen dağcı arkadaşlarımız bize eşlik ettiler. İlk olarak il merkezinde Atatürk büstünün orada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra ilimizin gururu şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ettik ve ardından Sokullupınar’da kamp yaptık. 4'te yürüyüşe başladık, zirve hattını takip ederek 11 civarında zirveye ulaştık. Yurdumuzun farklı bölgelerinden gelen dağcı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Zirve tırmanışını cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle yaptık, inşallah önümüzdeki yıllarda da yapacağız.’’ dedi.

Zirve tırmanışına katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "100 dağcımızla 100. yılda dedik ama katılım daha da fazla oldu, ondan dolayı son derece mutluyuz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Hem cumhuriyetimizin 100. yılını farklı etkinlikle anmış olduk hem de Niğde'mizin eşsiz doğasını tanıttık. İnşallah bu geleneksel hale gelecek.’’ dedi.

Etkinliğe katılan dağcılar ise yapmış oldukları zirve tırmanışını cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle yapmış olmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

İlki gerçekleştirilen etkinliğin geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA