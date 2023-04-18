Otogarlarda bayram hareketliliği

Kütahya'da Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kala, bayramı ailelerinin ve yakınlarının yanında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogarda yoğunluğa sebep oluyor.

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Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar şu günlerde özellikle öğle saatlerinde otogarlara hareket ediyor. 

Ailesiyle birlikte valizlerini kaparak otogara gelen vatandaşlar otobüs saatlerinin gelmesini beklerken kalabalıklar oluşuyor.

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