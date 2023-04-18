Otogarlarda bayram hareketliliği
Kütahya'da Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kala, bayramı ailelerinin ve yakınlarının yanında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogarda yoğunluğa sebep oluyor.
Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar şu günlerde özellikle öğle saatlerinde otogarlara hareket ediyor.
Ailesiyle birlikte valizlerini kaparak otogara gelen vatandaşlar otobüs saatlerinin gelmesini beklerken kalabalıklar oluşuyor.
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