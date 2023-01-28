Antalya’da uçağa yıldırım isabet etti, o anlar kameraya yansıdı!
Antalya Havalimanı'na iniş yaptığı sırada Anadolujet firmasına ait yolcu uçağının kanat bölümüne yıldırım isabet etti.
>
İstanbul-Antalya seferi yapan Anadolujet firmasına ait yolcu uçağına iniş yapacağı sırada yıldırım isabet etti.
Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
HAVA YOLU TRAFİĞİ AÇIK
Öte yandan Antalya Havalimanı'nda hava yolu trafiğinin açık olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı, uçakların iniş ve kalkışlarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Başaran Aksu: “Toplu işçi cinayetleri işleniyor. Cinayet bir türlü çözülemiyor, oysa failler ortada”