İstanbul Esenyurt'ta beton mikseri, beton suyunu yola döke döke ilerledi!
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki mikser şoförü, içerisindeki beton suyunu döke döke ilerledi. Kontrolsüz şekilde suyu döken ve trafiği tehlikeye atan mikserin sürücüsü, yol üzerindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Dün sabah saatlerinde Esenyurt Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde, seyir halindeki beton mikseri şoförü, kapağı açık olan aracın içerisindeki beton suyunu dökmeye başladı.
Kontrolsüz şekilde yola ve yol kenarındaki kaldırımlara uzun bir süre daha dökmeye devam eden şoföre, seyir halindeki bir vatandaş tepki gösterdi.
KAMERAYA YANSIDI
Yaşananlar, seyir halindeki başka bir otomobil şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kapağı açık bırakılan beton mikserinin içerisindeki suyu yola dökerek gittiği ve videoyu çeken vatandaşın duruma, "Beton suyunu döke döke gidiyor. Kontrol yok, bir şey yok" diyerek tepki gösterdiği görülüyor.
Kaynak: İHA
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