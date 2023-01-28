Bursa'da yürekleri ağza getiren anlar: Her şey 10 saniyede oldu bitti!

Bursa'da kıraathanenin kapısında oturan iki kişi, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yürekleri ağza getiren o anlar kıraathanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Merkez Yıldırım ilçesinde Yaşar Çetin'e ait olan kıraathanenin kapısında taburelerde oturan iki kişi, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Minibüs ise duvara vurarak zor dururken kıraathanenin kapısında oturan iki kişi ise olayın şokuyla ne yapacaklarını bilemedi.

"HER ŞEY 10 SANİYEDE OLDU BİTTİ"

Olayla ilgili konuşan kıraathane sahibi Yaşar Çetin, "Alkollü bir minibüs sürücüsü aşağıdan geldi, burada da iki vatandaş oturuyordu çay içiyordu. Kontrolden çıkan minibüs çıkıntıdan yükselerek burada çay içen vatandaşları altına almaktan kıl payı kurtuldu. Ardından tost makineme vurarak yüz metre yukarıda zor durdu. Her şey 10 saniyede oldu bitti. 1-2 santimetre geriye çekilmeselerdi ezileceklerdi" dedi.

Kaynak: İHA

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