PSG Tarih Yazdı: Şampiyonlar Ligi Kupası İlk Kez Paris'e Gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter'i adeta sahadan silerek tarihi bir zafere imza attı. Münih'teki Allianz Arena'da oynanan ve Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çaldığı final mücadelesinde Fransız devi, İtalyan rakibini 5-0 mağlup ederek kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan PSG, henüz 12. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren Fransız ekibi, 20. dakikada genç yıldız Desire Doue'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

İkinci devrede de tempoyu elden bırakmayan Luis Enrique'nin öğrencileri, 63. dakikada bir kez daha Doue ile ağları havalandırdı. 73. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın klas dokunuşuyla skor 4-0'a gelirken, 86. dakikada Senny Mayulu'nun golü tarihi skoru ilan etti: 5-0.

Bu sonuçla PSG, Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı final galibiyetlerinden birine imza attı ve uzun yıllardır peşinden koştuğu "Devler Ligi" kupasını ilk kez kazanmayı başardı.

Öte yandan Avrupa'nın zirvesinde yedinci finaline çıkan Inter, 1964, 1965 ve 2010 yıllarında kazandığı kupalara bir yenisini ekleyemedi. İtalyan temsilcisinin Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu ise karşılaşmada 70 dakika sahada kaldı.

Bu tarihi gecede PSG'nin genç yıldızları ve teknik direktör Luis Enrique'nin taktik zekası öne çıkarken, Fransız temsilcisi Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde adını altın harflerle yazdırdı.

Kaynak: AA-DHA-İHA