Milli Judoculardan Avrupa Kupası’nda 4 Madalya

Milli judocular, Bosna Hersek'teki Büyükler Avrupa Kupası’nın ilk gününde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak başarılı bir başlangıç yaptı. Altın madalya Fidan Ögel'den geldi.

Milli Judoculardan Avrupa Kupası’nda 4 Madalya

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Kupası'nda milli sporcular, organizasyonun ilk gününde 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Judo Federasyonu'nun paylaştığı bilgilere göre milliler, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile kürsüye çıktı.

ALTIN PERFORMANS

Kadınlar 70 kilo finalinde tatamiye çıkan Fidan Ögel, Hırvat rakibi Karla Kulic'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı judocu, turnuvanın ilk gününde Türkiye'ye en değerli madalyayı kazandırdı.

Milli Judoculardan Avrupa Kupası’nda 4 Madalya - Resim : 1

GÜMÜŞ MADALYA

Erkekler 66 kiloda mücadele eden Mihraç Akkuş ise finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. İtalyan rakibi Angelo Pantano karşısında gümüş madalya ile yetinmek zorunda kalan Akkuş, Avrupa Kupası'nda ikinci oldu.

Kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz ve erkekler 73 kiloda İbrahim Demirel ise günü bronz madalya ile tamamlayan diğer milli sporcular oldu. Her iki judocu da güçlü rakiplerini geride bırakarak kürsüye çıkmayı başardı.

30 ülkeden toplam 306 sporcunun katıldığı turnuva, yarın sona erecek. Türkiye, elde ettiği 4 madalya ile organizasyonun ilk gününde dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.

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Kaynak: AA

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