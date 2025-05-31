A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya'yı Devirdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya'yı 73-68 mağlup ederek moral depoladı. Derin Erdoğan 18 sayıyla öne çıktı.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya'yı Devirdi

2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Litvanya'yı 73-68'lik skorla mağlup etti. İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, yüksek tempo ve mücadele gücüyle dikkat çekti.

Maça tutuk başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 16-10 geride kapattı. Ancak ikinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve hücumda daha organize olan milliler, devreye 34-32 önde girdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya'yı Devirdi - Resim : 1

SKORU KORUDULAR

Üçüncü periyotta oyun kontrolünü elden bırakmayan Türkiye, bu bölümü 54-49 üstünlükle geçti. Son çeyrekte Litvanya'nın farkı kapatma çabalarına rağmen etkili savunma yapan milliler, parkeden 73-68 galip ayrılarak moral depoladı.

Milli takımda Derin Erdoğan 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Elif Bayram ve Tilbe Şenyürek 13'er, Olcay Çakır Turgut ise 12 sayılık katkı sağladı. Takımın hücum gücüne dengeli katkı veren oyuncular, galibiyetin mimarları oldu.

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Kaynak: AA

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