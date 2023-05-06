Kakava coşkusunu ve eğlencenin tadını çadırlarında çıkardılar

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan ve baharın gelişini simgeleyen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, bu yıl yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şenlikler için aylar öncesinden planlar yapıldı ve otellerdeki rezervasyonlar yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Kampçıların bu seferki durağı da Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin yapıldığı Edirne oldu. Gündüz kentin tarihi ve turistik noktalarını dolaşıp yöresel lezzetlerin tadına bakan vatandaşlar, gece de çadırlarını şenliklerin yapıldığı Sarayiçi'ne kurdu. Çadırlarını kuran kampçılar, Romanların çaldığı 9/8'lik oyun havalarında müzikle uyuyup müzikle uyandı.