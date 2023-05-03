Depremde ağır hasar alan bina suç mekanı oldu, mahalleli isyan etti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alınca boşaltılan Papatya Apartmanı, hırsızların ve uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline geldi.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alınca boşaltılan Papatya Apartmanı, hırsızların ve uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline geldi. Durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri de yetkililerden yardım istedi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan Papatya Apartmanı'na, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ağır hasar raporu verildi. Ağır hasarlı apartman boşaltıldıktan sonra girişi kapansa da hırsızlar binanın arka cephesindeki bir evin penceresini sökerek içeri girmeye, daha sonra da banyo ve tuvalet pencerelerinden yan binalara geçmeye başladı. Binaya giren hırsızların yanı sıra, uyuşturucu madde kullanan şahıslar da içeride yangın çıkartmaya başlayınca apartmanın bitişiğinde bulunan bina sakinleri ayaklandı. Papatya Apartmanı'na komşu olan Yıldız ve Manolya Apartmanı sakinleri, yetkililerden hırsızlar ve binaya giren şahıslar konusunda yardım istedi.

İçeri giren şahısların çıkardığı yangınların kendilerine ve mallarına zarar verebileceğini söyleyen Yıldız Apartmanı sakinlerinden Mualla Silahtar, “Burası 40 yıldır bildiğim bir yer. Hemen yanımızdaki belediye bloklarının bize bitişik nizami olan Papatya Apartmanı, depremin ardından ağır hasarlı diye kapatıldı. O günden beri birkaç dairesini yaktılar. İçeride uyuşturucu madde kullanıldığını görenler var, ben de gördüm bizzat. Kaçıştıklarını da gördüm. Sürekli olarak soygun halindeler. Ön taraf şeritli olduğu halde arkadan girilecek yerlerden girip evleri soyuyorlar tuvalet penceresinden falan. Biz hemen yandayız, evimiz yanabilir, doğalgazımız patlayabilir, bize zarar verebilir. Bu binayla ilgili biz CİMER'e de yazı yazdık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de gittik ama hiçbir işlem yapılmadı. Can güvenliğimiz yok. Mantolamalar malum hemen kıvılcım alabilir, mal güvenliğimiz yok. Akşam geçerken korkuyoruz. Burası ıssız bir cadde zaten çünkü daha ben dün gördüm. 2 tane iri yarı adam eve arka bahçeden girdiler. Birisi bazayı birisi de başlığını alıp gittiler. Polis çağırdık ama arka taraf yine 4. katta cam ve pvc söken biri varmış onu yakaladılar. Biz 6 Şubat'tan beri bu durumları yaşıyoruz ve çok huzursuzuz. Bize kim yardım edebilirse yardım istiyoruz. Biz sesimizi duyuramadık. Gereken her yere başvurduğumuz halde yardımcı olunmadı. Lütfen gereken yapılsın. Bizim ölmemizi mi bekliyorlar? Ya da apartmanımızın komple yanmasını mı bekliyorlar” dedi.

Kaynak: İHA

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