Tunceli’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı

Tunceli’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkuyla kutlandı.

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Tunceli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkuyla kutlandı.

Tunceli'de Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 1 Mayıs Tertip Komitesinin çağrısı üzerine Sanat Sokağı'nda bir araya gelen sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar, buradan alkış ve sloganlarla kutlamanın yapılacağı Seyit Rıza Meydanı'na yürüdü. Alanda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirilirken katılımcılar, davul-zurna eşliğinde halaylar çekti.

Tunceli'deki kutlama, müzik gruplarının dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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