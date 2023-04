Ehliyetsiz sürücünün çarptığı elektrik direği aracın üzerine devrildi

Afyonkarahisar’da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Direğin otomobilin üzerine devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Şehitler caddesinde meydana geldi Edinilen bilgilere göre, B.Y., (18) idaresindeki 03 PN 171 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki araziye girip yüksek gerilim hattı direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile direk otomobil üzerine devrildi. Kazada sürücü B.Y., ile birlikte Z.K. ve F.D., yaralandı. Kendi imkanları ile araç içerisinde çıkan yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan inceleme de araç sürücüsü B.Y., ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, devrilen yüksek gerilim hattı direğinden dolayı Yakup Şevki Paşa mahallesinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.