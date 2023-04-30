İstanbul'da otomobil kafenin bahçesine uçtu

İstanbul Bahçelievler'de otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce kaldırıma ardından da kafenin duvarını yıkarak kafenin bahçesine uçtu.

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İstanbul'da Bahçelievler’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımı ve kafenin duvarını aşarak kafenin bahçesine uçtu. Otomobilde sıkışan sürücü Fahri Yıldırım ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 05.45 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Arif Ağa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Koreş Caddesi üzerinde yokuş aşağıya seyir halinde olan 34 LC 8926 plakalı otomobilin sürücüsü Fahri Yıldırım, henüz bilinmeyen bit nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce kaldırıma ardından da kafenin duvarını yıkarak kafenin bahçesine uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Fahri Yıldırım’ı sıkıştığı yerden çıkartırken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Yıldırım’a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Sağlık ekiplerinin ağır yaralanan Yıldırım’a uzun süre kalp masajı yaptığı görülürken yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil ve kafede maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

 
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