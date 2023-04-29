Bursa'da sokak ortasında vuruldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 20.30 sıralarında Serkan K. (39), sokakta yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı.

Saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı ise araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağından yaralanan adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem