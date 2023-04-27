Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, ‘Askıda Bilet’ kampanyasını anlattı

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, "Pazar gününden beri 6 bine yakın askıda biletimiz oldu. 6 bin kişi demeyelim, 4 bin kişi bilet almak istiyor. 4 bin kişi diyorum, çünkü gidiş-dönüş bilet isteyenler de var. Diğer taraftan da 1-1,5 milyon arası ciddi bir para da birikmiş durumda. Burası siyasi bir platform değil. Siyasi partilerden doğrudan destek talebi gelmedi ama siyasi partiler de benzer organizasyonlar yapıyorlar" dedi.