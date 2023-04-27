Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, ‘Askıda Bilet’ kampanyasını anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu şehirleri terk etmek zorunda kalan depremzede seçmenlerin ikamet kayıtlarının bulunduğu şehirlere gidip oy kullanabilmesi için ‘Askıda Bilet’ kampanyası başlatıldı.

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Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, "Pazar gününden beri 6 bine yakın askıda biletimiz oldu. 6 bin kişi demeyelim, 4 bin kişi bilet almak istiyor. 4 bin kişi diyorum, çünkü gidiş-dönüş bilet isteyenler de var. Diğer taraftan da 1-1,5 milyon arası ciddi bir para da birikmiş durumda. Burası siyasi bir platform değil. Siyasi partilerden doğrudan destek talebi gelmedi ama siyasi partiler de benzer organizasyonlar yapıyorlar" dedi.

Etiketler
2023 seçim Oy ve Ötesi
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