AKP İBB adayı Murat Kurum geldi, İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu!

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarını takip etmek için AKP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Ayrıca AKP İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kurulduğu görüldü.

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İstanbul'da seçimin son bulmasının ardından Sütlüce'de bulunan AKP İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum ise oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek için il binasına geldi. Kurum'u siyasi parti temsilcileri kapıda karşıladı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Öte yandan, parti binasının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

AKP İBB adayı Murat Kurum geldi, İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu! - Resim : 1

ÜST ARAMASI YAPILDI

Binaya girişte üst araması yapılırken, yabancı basın mensupları da seçimi takip etmek üzere il binasına geldi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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AKP İstanbul 2024 Yerel Seçimleri Murat Kurum
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