Sokak röportajında isyan etti: 'Doların 20 TL oluşunu mu, mahvolan gençliği mi kutladınız?'

Seçim kutlaması yapan AKP'lileri eleştiren tesettürlü bir yurttaş "Kalan Suriyelileri mi, doların 20 TL olmasını mı kutladınız? Mahvolan gençliği mi kutladınız? Hayatınızda ne değişti?" sözleriyle isyan etti.

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Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı seçimin galibi AKP'li Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Seçim sonuçlarını duyan AKP'liler sokaklara döküldü ve kutlamalar yaptı. Sokak röportajında konuşan bir vatandaş ise duruma tepki gösterdi. 

Medyali TV isimli Youtube kanalında seçim kutlaması yapanlara tepki gösteren vatandaş, "Güya kutlama yaptılar. Depremde o kadar insan öldü. Neyi kutladınız ben çok merak ediyorum. Kalan Suriyelileri mi, doların 20 TL olmasını mı kutladınız? Mahvolan gençliği mi kutladınız? Hayatınızda ne değişti?" ifadelerini kullandı.

 
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