İlginç diyalog: Emine Erdoğan, Rıdvan Dilmen'i böyle uzaklaştırdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden isimler arasında, iktidara yakınlığıyla bilinen ünlü futbolcu Mesut Özil ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de yer aldı. Emine Erdoğan'ın Dilmen'i 'sizi yalnız alalım' diyerek uzaklaştırması dikkat çekti.

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Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. AKP'li Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçildi. 

EMİNE ERDOĞAN VE RIDVAN DİLMEN ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

İktidar kesiminde seçim kutlamalarının yapıldığı 28 Mayıs akşamı, Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden isimler arasında, iktidara yakınlığıyla bilinen ünlü futbolcu Mesut Özil ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de yer aldı. 

Özil ve Dilmen, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı uçaktan inişte karşıladı. O sırada Emine Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen'e sarf ettiği sözler ise sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videoda Emine Erdoğan'ın Dilmen'e, fotoğrafı kastederek "Sizi yalnız alalım" dediği duyuldu. 

Bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüler 'Emine Erdoğan'dan Rıdvan Dilmen'e sert uyarı' şeklinde yorumlandı.

 
 
 
 
 
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