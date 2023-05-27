CHP Gençlik Kolları'ndan 'vatan haini, terörist' hakaretlerine videolu yanıt

CHP Gençlik Kolları Twitter’dan video paylaşımında bulundu. Paylaşıma, “Erdoğan kaybederse TÜRKİYE kazanacak! Vicdanının sesini dinle! Değişim için #KararVer” notu düşüldü.

Paylaşılan videoda genç bir kadının sandık müşahitliği eğitimleriyle ilgili insanlara yardımcı olduğu görülüyor. Bu sırada arayan birinin “Teröristsiniz siz. Terörist. O vatan hainlerine çalışıyorsunuz hepiniz. Bu memleket sizin yüzünüzden bu halde” dediği ve genç kadının “Benim abim bu vatan için…” şeklinde cevap vermeye çalışması sonrası telefondaki adamın kadını susturarak “Sus! Boş yere vatan haini demiyorlar size” diyerek telefonu kapattığı görülüyor.

Telefonun kapanması üzerine ise genç kadının yarım kalan cümlesini, “…şehit oldu” şeklinde ağlayarak bitirdiği duyuluyor.