Kahramanmaraş'ta oy verme esnasında taşlı sopalı kavga: Çok sayıda yaralı!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile, oy verme esnasında birbirleri ile karşılaştı.

Oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken, kavga vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

JANDARMA VE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

Kavga sonrasında bölgeye jandarma ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Kavgaya, biber gazı ile müdahale eden jandarma ve çevik kuvvet ekipleri, mahallede yeni bir kavganın yaşanmaması için alanı güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem