CHP Denizli'de fahiş su faturalarını sergiledi

CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "isyanınızı duyuyorum” diyerek pahalı su faturalarına dur diyeceğini duyurmuştu.

İkinci adımı belediyenin evlere yolladığı yüksek faturaları sergilemek oldu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÖNÜNDE FAHİŞ SU FATURASI SERGİSİ

Bülent Nuri Çavuşoğlu, su faturalarını düşüreceğini söylediği gün, vatandaşlardan o faturaları kendisine göndermesini istemişti. Vatandaşların gönderdiği o faturalar bugün Çınar Meydanı’ndaydı.

Serginin açılışında CHP Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Eserin sahibi 'OSMAN ZOLAN', eserin adı 'FAHİŞ SU FATURALARI" dedi.

"YÜZDE 50 İNDİRİMLİ HALİYLE TEKRAR SERGİLENECEK"

Belediye Başkanı olduğunda Denizli’yi suya fahiş ücret ödeyen iller arasından çıkaracağını, o zaman faturaların yüzde 50 indirimli haliyle sergiyi tekrarlayacaklarını belirtti.

Sözleri zaman zaman alkışlarla kesilen Çavuşoğlu, konuşmasının ardından açılış kurdelesini Denizli CHP İL Başkanı Ali Osman Horzum, Pamukkale CHP İlçe Başkanı Uğur Coşkun ve Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur ile birlikte kesti.

Sergiye vatandaşların ilgisi yoğun olurken, faturalardaki fahiş tutarları gördüklerinde ise ilk tepkileri "eve gelen faturalar da aynı" ifadelerine yer verdi.

Faturalar herkesin ortak derdi olduğu için tepkileri de ortak olan bazı vatandaşlar, "Bu faturaları istiyorsanız, Ak Parti’ye oy vermeye devam edin" diye tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar ise, "Musluğu açmaya korkar olduk. Çamaşır, bulaşık da mı yıkamayalım?" diye sordu.

CHP Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Su en temel hakkın, musluğu açarken kara kara düşünmeyeceksin" diyerek su faturalarını yarı yarıya düşüreceğini bir kez de sergi alanında yineledi. Sergili tepki eylemi, akşam saatlerinde sona erdi.

Kaynak: Gerçek Gündem