Denizli'de seçim kutlamaları sırasında CHP'lilerin bulunduğu balkon çöktü: Çok sayıda yaralı var!

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre CHP Belediye Başkanı Adayı Kadir Tatık kazandı.

Tatık'ın seçim başarısının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökmesi sonucu 3’ü ağır olmak üzere 8 partili yaralandı.

KUTLAMALAR YARIM KALDI

Kutlamaların yarım kalmasına neden olan balkon kazasının görüntüleri bir partilinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, üzerinde çok sayıda partilinin bulunduğu balkonun kutlama yapılırken bir anda göçtüğü ve üzerindekilerin yere düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem