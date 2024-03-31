İstanbul'da sayılan oylar YSK'ya getirilmeye başladı
İstanbul'da okullarda sayımı tamamlanan oylar, araçlarla Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor kompleksine taşınmaya başlandı.
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi tamamlandı.
İstanbul'da ise okullarda sayılan oylar torbalara konularak araçlarla Fatih'teki İBB'nin spor komplesine getirilmeye başlandı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
YSK'YA GETİRİLDİ
Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti. Sayılan oylar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) getiriliyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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