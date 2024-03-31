İstanbul'da sayılan oylar YSK'ya getirilmeye başladı

İstanbul'da okullarda sayımı tamamlanan oylar, araçlarla Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor kompleksine taşınmaya başlandı.

Son Güncelleme:
> <

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi tamamlandı.

İstanbul'da ise okullarda sayılan oylar torbalara konularak araçlarla Fatih'teki İBB'nin spor komplesine getirilmeye başlandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

YSK'YA GETİRİLDİ

Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti. Sayılan oylar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) getiriliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Sivas'ta sandıklar açılmadan zaferini ilan etti! Sandıklar açılmadan zaferini ilan etti!
AKP İBB adayı Murat Kurum geldi, İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu! AKP İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu!
Kahramanmaraş'ta oy verme esnasında taşlı sopalı kavga: Çok sayıda yaralı! Oy verme esnasında taşlı sopalı kavga: Çok sayıda yaralı!
CHP Denizli'de fahiş su faturalarını sergiledi CHP, fahiş su faturalarını sergiledi
Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı
Sokak röportajında isyan etti: 'Doların 20 TL oluşunu mu, mahvolan gençliği mi kutladınız?' 'Doların 20 TL oluşunu mu, mahvolan gençliği mi kutladınız?'
Yurt dışı oyları sayımında AKP'liler CHP'lilere saldırdı! Yurt dışı oyları sayımında AKP'liler CHP'lilere saldırdı!
Oy kullanmaya geyik kostümüyle geldi Oy kullanmaya geyik kostümüyle geldi
AKP'li vekil Murat Alparslan'ın içinde bulunduğu grup polise tekme, tokat saldırdı! AKP'li vekil Murat Alparslan'ın içinde bulunduğu grup polise tekme, tokat saldırdı!
Oy verirken uludu, sosyal medyada gündem oldu Oy verirken uludu, sosyal medyada gündem oldu
Siverek'te bir köyde sandık muhtarın evine kuruldu... CHP'li Başarır: Sandık güvenliğini sağladık Siverek'te bir köyde sandık muhtarın evine kuruldu... CHP'li Başarır: Sandık güvenliğini sağladık
Binali Yıldırım'dan kabinden geç çıkan eşine: Hanım ne oldu, karar veremedin mi? Binali Yıldırım'dan kabinden geç çıkan eşine: Hanım ne oldu, karar veremedin mi?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye bugün sandığa gidiyor! Hangi saatlerde oy kullanılacak? Hangi saatlerde oy kullanılacak?
İslam Memiş "Seçimler bahane ediliyor" diyerek uyardı İslam Memiş "Seçimler bahane ediliyor" diyerek uyardı
Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı" Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı"
RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Saat verildi! RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması
Canlı blog | Türkiye sandık başında: Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladı Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladı