Sivas'ta sandıklar açılmadan zaferini ilan etti!

Sivas merkeze bağlı Eğribucak köyünde muhtar adayı olan Fatih Turna, sandıklar açılmadan kazandığını ilan etti. Durna yaptığı açıklamada, "Yüzde yüz muhtarım" dedi.

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Dünyadaki Mars olarak bilinen kayalıkların bulunduğu Sivas’ın Eğribucak köyünde muhtarlık seçimleri tamamlandı.

49 seçmenin bulunduğu köyde tek aday olan mevcut Muhtar Fatih Durna, sandıkların açılmasına az bir süre kala muhtarlığını ilan etti.

"YÜZDE YÜZ MUHTARIM"

Durna yaptığı açıklamada, "Resmi sonuçlar daha belli değil ama rakipsizim şuan da yüzde yüz muhtarım" dedi.

Sivas'ta sandıklar açılmadan zaferini ilan etti! - Resim : 1

"DÜNYADA Kİ MARS OLARAK BİLİNİYOR"

Durna, resmi olmayan sonuçlara göre kazananın kendisi olduğunu ifade ederek, "2 dönemdir muhtarım. 3’üncü dönemde köylülerim sayesinde rakipsiz devam ediyorum. Köyümüz yaklaşık 20 hane, tarım ve hayvancılık ile geçiniyoruz. Sivas merkeze 25 kilometre. Köyümüz aynı zamanda Sivadokya, olarak adlandırılıyor. Dünyada ki Mars olarak da biliniyor. Şu anda 49 seçmenimiz var" ifadelerini kullandı.

"RAKİPSİZİM"

"Resmi olmayan sonuçlara göre kazanan benim" diyen Durna, "Ben çalışıyorum. Daha önceden de teklif ettim. Çıkmak isteyen varsa ben çekileyim çıksın diye. Köylülerin ısrarı üzerine tekrardan aday oldum. Resmi sonuçlar daha belli değil ama rakipsizim şuan da yüzde yüz muhtarım" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sivas 2024 Yerel Seçimleri
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