Selvi Kılıçdaroğlu'ndan kadınlara çağrı!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından video yayımlayarak kadınlara çağrıda bulundu.

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28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından video yayımlayarak kadınlara çağrıda bulundu.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı videoda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın eşi Hatice Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş da yer aldı.

"HEPİMİZİN GÜVEN İÇİNDE YAŞAYABİLECEĞİ BİR ÜLKE İÇİN OY VERELİM"

Selvi Kılıçdaroğlu, videoya, "Sevgili kadınlar, hepimizin özgürce ve güven içinde yaşayabileceği bir ülke için oy verelim ve sandığa sahip çıkalım" notunu düştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Selvi Kılıçdaroğlu seçim 2023
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