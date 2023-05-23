İmamoğlu'nu görmek için okula gitmeyen çocuk: "Okulu astım geldim Eko başkan"
Ekrem İmamoğlu’nu görmek için okula gitmeyen çocuk, İmamoğlu'nun "Okula gidiyor musun sen" sorusu üzerine, "Okulu astım geldim Eko başkan" dedi. O anlar gündem oldu.
Cumhurbaşkanlığı ikinci turu seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam eden Ekrem İmamoğlu'nun karşılaştığı bir çocukla diyaloğu dikkat çekti.
Ekrem İmamoğlu’nu görmek için okula gitmediğini ifade eden çocuk: "Okulu astım geldim Eko başkan." diyerek Ekrem İmamoğlu'na sevgisini gösterdi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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